DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen 18-19 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Genel İş Genel Kurulu genel kurulunda merkez yönetim kuruluna seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Remzi Çalışkan’ın Genel Başkan seçildiği kongrede yönetim kurul şu isimlerden oluştu:

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Çetin Çalışkan, Ali Haydar Kara, Salim Şen, Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Faruk Saral, Adil Çiftçi.

Şen yaptığı paylaşımda, DİSK/Genel-Sendikası Genel Kurulunda delegelerin teveccühü ile Genel Yönetim Kuruluna seçildiğini belirterek, "2012 yılında çıktıkları bu yolda “Yürü başkan seninleyiz” diyerek bu güne kadar beni aralıksız destekleyen değerli Trakya Genel-İş üyesi arkadaşlarımızla verdiğimiz mücadele  140 bin üyemizle birlikte devam edecek. Döktüğünüz alın teri, verdiğiniz mücadele mutlaka karşılık buluyor" ifadelerini kullandı.