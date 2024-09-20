Kocaeli Büyükşehir ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Ormanya’da yetiştirilen 10 Kızıl geyik, Samanlı Dağlarına salındıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Ormanya Tabiat Parkı Kızıl Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 10 Kızıl geyik, ‘Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme” projesi kapsamında doğaya salındı. Programa katılan Başkan Büyükakın, ‘’Ekosistemi güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz; doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz’’ dedi.

KUZUYAYLA TABİAT PARKI

‘Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ormanya Tabiat Parkı Kızıl Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 10 Kızıl geyik doğaya salındı. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkında gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, vatandaşlar ve personel katıldı.

“BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe’nin doğal güzelliği, salınan Kızıl geyiklerle artacak. Bölgemizde biyoçeşitlilik için farklı programlar gerçekleştirmiştik. Bugün de 10 Kızıl geyik bölgemizde salınacak. Yapılan bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine sonsuz teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

“BİYOÇEŞİTLİLİĞİMİZİ KORUYORUZ”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Türkiye tabiat güzelliğinin yanında biyoçeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahip. Bizim en önemli görevimiz bu zenginliği korumak. Yaban hayatı devam etmeli, gelecek nesillere aktarmak için canla başla çalışıyoruz. Bugün Kocaeli’de Kızıl geyiklerin Samanlı Dağları’nda yeniden çoğalması için 10 geyiğimizi bölgemize salacağız. 3 yıl boyunca salınacak geyiklere çipli küpe takıldı. Hareket alanları belirlendikten sonra foto kapan konulacak. Hayvanlar devamlı takip edilecek” açıklamasında bulundu.

“3 YILDA 40 GEYİĞİ DOĞAYA SALACAĞIZ”

Kocaeli’nin gri bir görüntüden yeşil bir görüntüye kavuştuğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli artık yeşille anılan bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak doğadan aldıklarımızı geri vermeye yönelik bir adım atıyoruz. Ormanya’da yetiştirilen 10 Kızıl geyiği bugün doğayla buluşturuyoruz. 3 yıl boyunca toplam 40 adet geyiği doğaya salmış olacağız. Sadece salmıyoruz. Saldığımız hayvanları takip edeceğiz. Samanlı Dağları kızıl geyikler için sağlıklı bir ekosisteme sahip. İnşallah burada sayıları artacak. Bu popülasyonların artması uzun vadede bölgeye katkı sunacak” dedi.

KIZIL GEYİKLER TAKİP EDİLECEK

Konuşmaların ardından Ormanya Tabiat Parkında yetiştirilen 2’si erkek 8’i dişi olmak üzere toplam 10 Kızıl geyik protokol tarafından doğaya salındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme” projesi kapsamında 3 yıl boyunca toplam 40 Kızıl geyiğin Samanlı Dağlarına salınması hedefleniyor. Salınan geyikler GPS ve fotokapan ile izlenecek.