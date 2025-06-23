Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Suriye’nin terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin başkenti Şam’da Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı “menfur” ve “alçakça” olarak nitelendiren Erdoğan, Suriye halkı ve hükümetinin yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız.”

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK”

Yıllardır çatışma ve zulmün gölgesinde olan Suriye’nin, umutla baktığı geleceğinin taşeron terör örgütleri aracılığıyla istikrarsızlığa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamada, bölgenin istikrarına yönelik tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilendi.