Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’ler,daha fazla vatandaşla buluşmak ve yeni kayıtlar almak için ara tatilde alışveriş merkezlerinde olacak. El sanatlarından ebruya, sıfır atıktan resime birçok branşta düzenlenecek etkinlikler, Sakaryalıları sanata davet ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında hemşerilerinin yanında olmaya devam ediyor. SAMEK (Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları), ara tatilde yoğunlaşan alışveriş merkezlerinde düzenleyeceği etkinliklerle vatandaşları sanatla buluşturacak.

SAMEK sanat dallarını anlatacak

18 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek programlarda SAMEK, el sanatları, sıfır atık, çini, ebru ve resim branşlarını tanıtacak.

8 uzman eğitmenle beş farklı branşta gerçekleştirilecek etkinliklerde hem keyifli atölye çalışmaları düzenlenecek hem de yeni kurs kayıtları alınacak. Sanatla dolu bu etkinliklerle, Sakaryalılar halk üniversitesi SAMEK’leri yakından tanıma fırsatı bulacak.