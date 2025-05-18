Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin meslek edinebileceği, yeteneklerini keşfedebileceği Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK)sayesinde birçok insan tüketim alışkanlıklarını bir kenara bırakarak kendi özgün ürünlerini üretiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMEK kurslarıyla tüketim alışkanlıkları yerini üretime bırakıyor.

Arifiye SAMEK’in giyim, nakış, giyim tekâmül, epoksi ve çini atölyesi kursiyerleri ürettikleri özgün eserleri gündelik yaşamlarında kullanıyorlar.

Kursiyerler gündelik yaşamda kullanılan birçok kıyafetin yanı sıra çocukları için çeyiz ürünlerini dahi kendi elleriyle üretiyorlar, ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Arifiye SAMEK’te giyim, nakış, giyim tekâmül, epoksi ve çini gibi atölyelerdekursiyerler ürettikleri özgün eserleri gündelik yaşamlarında kullanıyor.

Nakış kursunda eğitim alan 48 yaşındaki ev hanımı Sündüz Ulusoy, “Evde boş boş oturmak yerine zamanımı SAMEK’te değerlendirmek istedim. El nakışı kursuna katıldım. Kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Dışarıdan çeyiz almak yerine kızıma kendi ellerimle runner takımı, masa örtüsü yaptım. Anne sevgisi ve emeğiyle ilmek ilmek dokudum. Tüm ev hanımlarının SAMEK’e katılmalarını gönülden isterim” diye konuştu.

EMEKLİLİKTE YENİ BİR NEFES

Çini atölyesinde eğitim alan 67 yaşındaki Cemal Yonar ise, “Emekli öğretmenim. 45 yıllık çalışma hayatımın ardından kendime yeni hobiler bulmak için buraya geldim. Arifiye’de çinicilik kursunu görünce hemen başvurdum. SAMEK’in başka kurslarına da katılıyorum. Haftanın üç gününü tamamen bu kurslara ayırıyorum. Buraya geldiğimde hiçbir bilgim yoktu ama zamanla kendimi geliştirdim. Bu kurslar çok faydalı. Sadece bir hobi edinmekle kalmıyor, yeni bir çevre edinip sosyalleşme imkânı da buluyorsunuz. Özellikle emekliler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.