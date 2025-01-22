Sakarya Kocaali SAMEK, 2024-2025 eğitim döneminde 24 farklı branşta 455 kursiyere kapılarını açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları(SAMEK) 16 farklı merkezde binlerce vatandaşa sanatın ve zanaatın farklı dallarında eğitimler veriyor.

24 branş, 455 kursiyer

7’den 70’e herkese hitap eden eğitimlere Kocaali’de 455 kursiyer katılıyor. 24 farklı branşta hizmet veren Kocaali SAMEK’te kursiyerler teknik bilgi öğrenmekle kalmayıp, yeni beceriler kazanarak aile bütçelerine katkılar sağlıyor.

Geleceğe güven adımı

Geleceğe güven veren adımların atıldığı Kocaali SAMEK’te ileri düzey Excel uygulamalarından pastacı çırağına, İngilizce A1-A2 seviyesinden çeyiz ürünleri hazırlamaya kadar pek çok farklı branşta eğitimler uzman eğitmenler tarafından sunuluyor.

“Her hafta yeni bir tarif öğreniyorum”

Mutfak atölyesinde kursiyer olan Öğretmen Şeyma Sat, “SAMEK kurslarına katılmak gerçekten büyük bir keyif. Önceden mutfakta fazla deneyimim yoktu ancak burada öğrendiğim her yeni tarifi hemen uygulamak için sabırsızlanıyorum. Kurs, bana çok büyük katkı sağladı.Her hafta farklı lezzetler öğrenmeye devam ediyorum. Büyükşehir Belediyemize, bize böyle değerli bir fırsat sundukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendi markamı çıkartma yolunda ilerliyorum”

Giyim atölyesinde kursiyer olan Rabia Yeşil ise, “Geçen sene bu kursa başladım ve o zamanlar düğme bile dikemiyordum. Kursa başlamadan önce, “Yapabilir miyim? Olur mu?” diye birçok soru vardı aklımda. Şu an geldiğim noktaya baktığımda, gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Kendi markamı çıkartma yolunda ilerliyorum. Evde bulduğum eski koltuk örtüsünden ceket ve çocuklar için takım elbise yaptım. Bu tasarımlar çok beğenildi. Burada aldığım eğitimle, sıfırdan başlayarak bir meslek edindim. Aldığım eğitimden son derece memnunum ve bana bu fırsatı sunduğu Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Farklı alanlarda yeteneklerimizi keşfediyoruz”

Dekoratif sepet örücülüğü ve el sanatları kursiyeri olan Vildan Koç, “İki yıldır SAMEK kurslarına katılıyorum ve bu süre zarfında birçok alanda büyük ilerleme kaydettim. Rattan, rölyef, iğne oyası gibi çeşitli branşlarda eğitim alıyor ve her birinden büyük bir keyif alıyorum. Bu kurslar, hepimizin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Hayatımda ilk kez sanatsal bir çalışma yaptım”

Kursiyer Sibel Kebir ise şöyle dedi: “Filografi ve ahşap yakma kursumuz yeni başladı ve ilk olarak teknikleri öğrenmeye başladık. Her adımda heyecanı hissediyor, motifimizi ve renklerimizi seçerken büyük bir keyif alıyoruz. Kursun sonunda, eserlerimizin tamamlanmasıyla çocuk gibi seviniyoruz. Emekli olduktan sonra bu işe adım attım ve hayatımda ilk kez sanatsal bir çalışmanın içinde yer alıyorum. Burada çok büyük bir emek ve özveriyle çalışılıyor. Bize bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne gönülden teşekkür ediyorum”

Eğitimler, el nakışından çini ve seramik yapımına, dekoratif sepet örücülüğünden giyim tekamülüne kadar geniş bir içerik sunularak katılımcıların yeteneklerini geliştiriyor.