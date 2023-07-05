Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İspanya’nın Santiago kentinde gerçekleşen U-20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Azat Sarıyar ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kemal Sevgili’yi misafir etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçilerinden Azat Sarıyar, 26-28 Haziran tarihleri arasında İspanya’nın Santiago kentinde gerçekleşen U-20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 67 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Kemal Sevgili de 60 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Avrupa’da Kayseri’nin gururu olan güreşçiler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekerspor Kulübü Güreşten Sorumlu Başkan Hasan Apaydın, Baş Antrenör İlker Genel ve Antrenör Salih Güney de sporculara eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcular, kulüp antrenörleri ve yöneticiler başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutlayarak tebrik etti.

Sporcular ve yöneticiler de Başkan Büyükkılıç’a, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.