Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu şampiyonu Milas Belediyespor, yarı final müsabakaları oynamak üzere Bursa’ya gidiyor.MUĞLA (İGFA) - 2022-2023 sezonunda oynadığı 22 müsabakanın 20’sini kazanan ve grup şampiyonu olan Milas Belediyespor, Efeler Ligi’ne yükselmek için yarı final müsabakaları oynayacak.

Elde ettiği galibiyetler ve başarılarla Milas halkının gönlünde taht kuran ekip, sezonu 60 puanla lider olarak tamamladı. En yakın rakibine 8 puan fark atan tecrübeli voleybolcular, Efeler Ligi’ne çıkarak bu başarıyı taçlandırmak istiyor.

YARI FİNAL MÜSABAKALARI BURSA’DA

TVF Talimatnamelerine göre; 2022-2023 sezonu yarı finalleri, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. 2 grup halinde oynanacak olan turnuva maçlarında 1. grupta yer alan Milas Belediyespor; Nevşehir Ürgüpspor, Ordu Akkuş Bld., Tokat Niksar Bld. ile karşılaşacak. 1. ve 2. gruplarda birinci ve ikinci olan toplam 4 takım, final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Milas Belediyespor, 28 Mart Salı günü saat 12.00’de Ürgüpspor ile, 29 Mart Çarşamba günü Niksar Bld. ile 30 Mart Perşembe günü ise Akkuş Bld. ile Bursa’da karşı karşıya gelecek.