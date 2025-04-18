Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen ikinci 'Kadın Co-Pilot Eğitimleri tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Motor sporlarında kadınların daha aktif rol almasını teşvik eden proje, online teorik eğitim ve sınavın ardından, Körfez Pisti’ndeki uygulamalı eğitimlerle sona erdi. Şampiyon pilotların direksiyonda olduğu eğitim sonunda 30 kadın co-pilot, sağ koltuk bulmak üzere gerekli tüm aşamaları tamamladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Co-Pilot Eğitim Programı” tamamlandı. Bu yıl eğitime 350 başvuru olurken, 157 katılımcı online eğitimlere katılım sağladı. Eğitimler sonunda yapılan online sınavda başarılı olan 30 kadın TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki uygulama eğitimine katılma hakkı kazandı.

Teorik derslerde, ralli sporunun temel dinamikleri, co-pilotluk görevleri, yol notu hazırlama teknikleri ve yarış prosedürleri gibi konular ele alınırken, eğitim sonunda katılımcılar online bir sınava dahil oldu. Sınavda en yüksek notu olan 30 kadınkatılımcı da Kocaeli Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle co-pilot sertifikasına sahip oldu.

Şampiyon pilotlardan Murat Bostancı, Burçin Korkmaz, And Sunman, Ümit Can Özdemir, Orhan Avcıoğlu ve Nazan Zorlu’nun uygulamalı verdikleri eğitimde, co-pilot adayları gerçek bir ralli özel etabında pratik yapma şansı elde ederken, bu süreçte yol notu yazımı, zaman kontrol noktaları, start/finiş prosedürleri gibi kritik unsurlar uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.