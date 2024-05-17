Bursa'da ABFA Spor Kulübü Eskrim Sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Katıldıkları turnuvalarda Bursa’yı başarıyla temsil eden ABFA Spor Kulübü eskrim sporcularınımakamında kabul eden Başkan Aydın, genç sporcuları tebrik etti.

U12 Erkekler Flöre BirincisiVedat Tuna Karalar, U14 Bayanlar Flöre Birincisi Ada Küfeciler, Yıldız Kadınlar Flörekategorisinde Türkiye Birincisi Ada Küfeciler, Genç Kadınlar Flöre kategorisinde Türkiye İkincisi Ayşe Aksoy, başarılarını Başkan Aydın ile paylaştı.

Bursa’yı başarılı bir şekilde temsil eden şampiyon sporcular ile sohbet eden Başkan Aydın, ABFA Spor Kulübüantrenör ve sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.