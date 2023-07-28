Türkiye’nin yanı sıra dünyada da önemli başarılar yakalayan Sezer Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Sezer Çallı, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Bu yıl içinde düzenlenen ve milli takım seçme kriterleri arasında bulunan üç büyük şampiyonada başarı elde eden üç genç sporcu daha büyük başarı hedefleriyle Efes Selçuk’u ve Türkiye’yi temsil etmek için çalışacaklarını belirttiler.

Türkiye Kickboks Turnuvası 1.’si ve Dünya Kickboks 2.’si Umut Koçer; “Şu an önümüzde Avrupa Kickboks Şampiyonası’na var. Ona katılacağım. İnşallah orada en iyisi olacağım ve şampiyon olacağım” dedi.

Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olan Asmin Dinç; “Önümüzdeki Milli Takım elemeleri ve dünya şampiyonasında birinci olacağım” dedi.

Türkiye Kickboks Turnuvası 2.’si Dünya Kickboks Şampiyonu Naz Yünden; “Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldum ve milli takıma katıldım. Avrupa Şampiyonası’nda da birinci olmayı hedefliyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

Sezer Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sezer Çallı desteklerinden dolayı Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ederek; “Bu yıl yapılan üç tane büyük şampiyona vardı Milli Takım Seçme Kriterleri arasında bulunan. Bu üç şampiyonada da iki sporcumuz başarılı oldular. Puanlamada birinci sırayı aldılar ve Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Hem benim için hem İzmir ve Efes Selçuk için bir ilk oldu. Bu ilki başarabildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Çocukları yetiştirebildiğimiz için gururluyuz. Belediyemiz de bizlere destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Çok teşekkür ederim” dedi.