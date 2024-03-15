UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının ardından kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
ÇEYREK FİNAL
- Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
- Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
- Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
- Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
YARI FİNAL
- Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
- Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)