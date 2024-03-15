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Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının ardından kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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