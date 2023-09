Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Down Sendromlular Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa Kupası ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İtalya’daki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’i yenerek şampiyon olan Down Sendromlular Özel Futsal Milli Takımı, kazandıkları kupayla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Mehteran Takımı ve Kağıtsporlu sporcular tarafından meşalelerle karşılanan Milli Takım için Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin gururu olan Down Sendromlular Özel Futsal Milli Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı söz verdikleri gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlular Milli Takımına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından coşkulu bir karşılaşma gerçekleştirildi. Ana hizmet binası önünde yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, protokol, Kağıtsporlu sporcular ve basın mensupları katıldı. Karşılama töreninde Başkan Büyükakın, Milli Takım sporcularını tek tek sarılarak kucakladı. Törende yapılan konuşmalardan sonra Başkan Büyükakın ve Milli Takım oyuncuları, kupayı hep birlikte havaya kaldırdı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükakın, Milli Takım sporcularını ve heyetini makamında ağırladı.

“DÜNYA KUPASI DA GELECEK İNŞALLAH”

Milli takım sporcularının her birinin ayrı bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “İnandıklarında gayret ettiklerinde ve destek gördüklerinde neleri başarabileceklerini bir kez daha bize gösterdiler. Her birini yürekten kutluyorum. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığımız sonuna kadar arkanızda gençler. Siz devam edin İnşallah Dünya Kupası da gelecek. Daha önce bana bir söz vermişlerdi Avrupa Kupası gelecek demişlerdi. Şimdi yeni bir söz veriyorlar, Dünya Kupası da Türkiye’ye gelecek inşallah. Biz de kupanın gelebilmesi için tüm imkanlarımızla onlara destek olacağız” dedi.

Milli takımın başarıları ile kendilerini gururlandırdıklarını belirten Milletvekili Yılmaz, “Bu başarı inşallah devam edecek. Arkalarında Büyükşehir var, Tahir Hocamız var, Spor Bakanlığımız var ve Cumhurbaşkanımız var. İnşallah gençliğe, spora, yatırımlara ve desteğe, hep birlikte devam edeceğiz. Sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.