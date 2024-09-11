Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak ve akışını optimize etmek için yapay zeka destekli akıllı kavşak sistemlerine geçmeye hazırlanıyor.SAMSUN (İGFA) - ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren ISSD Bilişim’in, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da uyguladığı ve şehir trafiğinde büyük iyileştirmeler sağlayan sistemler, Samsun’un trafik sorunlarına çözüm olarak değerlendirilmeye başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Emrah Binici, ISSD Bilişim’den kapsamlı aldığı brifing çerçevesinde Jakarta’da başarılı sonuçlar veren akıllı kavşak çözümleri, Samsun’un trafik yönetiminde bir model oldu.

ISSD Bilişim CEO’su Çağrı Yüzbaşıoğlu, brifing sonrası yaptığı açıklamada, “Yapay zeka destekli akıllı sistemlerimizi Samsun’un trafiğinde de uygulayarak, şehirde daha akıcı ve güvenli bir ulaşım sağlayabilir ve Jakarta’da elde ettiğimiz başarılı sonuçları Samsun’da da hayata geçirebiliriz.” dedi.

Brifingde, akıllı kavşakların trafik yoğunluğunu gerçek zamanlı analiz ederek yönlendirdiği, bu sayede araçların bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Yüzbaşıoğlu, bu sistemlerin çevre dostu olması ve karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Yüzbaşıoğlu, Samsun’un modern ve sürdürülebilir bir şehir olma yolundaki hedeflerine hızla yaklaşabileceğini belirterek, “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji tabanlı çözümlerle şehir trafiğini daha verimli hale getirme çabalarına katkı sunmaya hazırız” dedi.