Samsun’da internet sitelerindeki ikinci el eşya satış yapanlar ile irtibata geçip ürün satın alarak ellerindeki sahte paraları piyasaya sürdükleri iddia edilen 2 kişi, KOM polisinin takibi sonucu 3 bin 450 liralık sahte banknotla birlikte yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar internet sitelerinde ikinci el eşya satanlarla irtibata geçip aldıkları eşyaların ücretini öderken gerçek paraların arasına sahte paralar karıştırarak piyasaya sahte para sürdüler. Mağdurların şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve çalışma başlattı. Olayla ilgili şüpheliler T.Ş. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 67 adet 200 TL’lik ve 1 adet 50 TL’lik olmak üzere toplamda 13 bin 450 TL sahte banknot, 5 adet sentetik ecza hap ve suçta kullanılan araca takılı başka araca ait 2 adet plaka ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.