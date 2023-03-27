Samsun’da kazada şehit olan motosikletli narkotik polisi Mustafa Ata Traş (43) için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Samsun’un Atakum ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) idaresindeki 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki 55 NFR 78 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru Mustafa Ata Traş için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören yapıldı. Traş’ın görev arkadaşları ve polislerin katıldığı cenaze töreninde ilk önce saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Traş’ın özgeçmişi okundu. Mersin doğumlu Mustafa Ata Traş’ın 2004 yılında KTÜ sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduğu ve 2006’da Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olarak 2007 yılında Van’da göreve başladığı belirtildi. 2015 yılından itibaren Samsun’da görev yapan Traş’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Törende özgeçmişinin okumasının ardından Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua okundu ve helallik alındı.

Törene Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 19 Mayıs Polis MYO Müdürü Ogün Şahin, Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, polisler ve şehidin yakınları katıldı.

Mustafa Ata Traş’ın cenazesi, yapılan törenin ardından Büyük Cami’ye götürüldü.