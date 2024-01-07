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Samsun Cumhuriyet Mahallesi Türk-İş Tramvay Durağı yakınında stant çalışması yapan Zafer Partili gençlere Irak uyruklu 6 sığınmacı tarafından tükürüklü ve küfürlü saldırı oldu. 6 sığınmacı, stantta bulunan Zafer Partililerin elindeki Göktürk Bayrağı’na da tükürdü.SAMSUN (İGFA) - Sığınmacılar, Zafer Partililere saldırdı. Tüm bu yapılanlara karşı Zafer Partililer, sakin kalarak, polise şikayette bulundu. 6 sığınmacıdan 2’si tutuklandı.

Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Faruk Şen yaptığı açıklamada, Türkiye'deki göçmen sorunu artık yasal şekilde siyasi çalışmalarını yapan partiye hadsiz saldırı boyutuna geldiğini belirterek, "Bu sözde misafirlerin, Samsun'un nüfus yönünden en büyük ikinci ilçesinde Türk gençlerinin yüzüne tükürecek gücü nereden aldığı malum. Sadece Türk evlatlarına değil Atalarımızın bayrağı olan Göktürk Bayrağı’na da alçakça bir saldırı gerçekleşti. Biz, stant açılmadan önce gençlerimizi, 'Herhangi bir provokasyon karşısında Türk polisi ve adaletine haber vereceksiniz.' şeklinde uyardığımız için olay büyümedi. Türk düşmanlarının eline koz vermemek için dişimizi sıkıyoruz. Türk yurdunda, gençlerimizin bu yurtsuzların hakaretlerine maruz kalması kabul edilemez. Zafer Partisi'ni bu gibi saldırılar durduramaz. Türk gençleri, daha güçlü bir şekilde Samsun'da Türkiye'nin göçmenistan olmaması için mücadelesini sürdürecek" diye konuştu.