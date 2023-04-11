Samsun’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan F.G.(42) sol bacağının diz üstünden vurularak yaralandı. Tabancayla açılan ateş sonucu kurşunun bacağına girip çıktığı F.G. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.