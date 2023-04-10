Samsun’da 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.’den 1,58 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi.

Soruşturmanın devamında şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 5 paket halinde toplam 22,44 gram bonzai, 1 adet esrarlı sigara, 1,96 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.E. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen F.K. de gözaltına alındı. F.K.’nin ikametinde yapılan aramada; 2 paket halinde toplam 56,76 gram bonzai, 1 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat elde edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.E. ve F.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.