Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise; “Samsun önemli bir spor şehri ve en önemli markası Samsunspor. Ülkemizin gurur kaynağı olmuş, uzun yıllar Türk futboluna hem yurtdışı başarılarıyla hem de yetiştirdiği genç sporcularla katkı sağlamış bir kulübüz. 11 yılın ardından Trendyol Süper Lig’e geri döndük ama hedeflerimiz bunun çok daha ötesinde. Sosyal sorumluk projelerimizle, gençlere ve kadınlara verdiğimiz önemle, Türk sporuna kazandırmak istediğimiz yeni sporcularla bir futbol takımından daha fazlasıyız. Bu anlayışla; bu tür anlaşmaları sponsorluktan öte, bir iş birliği olarak görüyoruz" dedi.