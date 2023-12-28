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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından sanal gerçeklik teknolojisiyle gerçekleştirilen “Kütahya VR Gezi: Sanal Gerçeklikle Kütahya’yı Keşfedin” etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyemiz tarafından sanal gerçeklik teknolojisiyle gerçekleştirilen ve Zafer Meydanı, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı, Maltepe Parkı gibi şehrimizin öne çıkan güzelliklerinin gezildiği “Kütahya VR Gezi: Sanal Gerçeklikle Kütahya’yı Keşfedin” etkinliği, Belediye Hizmet Binamızdaki Fuaye Alanında yapılmaya başlandı.

Etkinlik alanını ziyaret ederek VR gözlükle sanal gerçekliği deneyimleyen Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, Akıllı Şehircilik Uygulamaları kapsamında şehrimizin nadide ve güzide yerlerinin gerek ülkemizde gerekse de yurtdışındaki fuarlarda bu teknoloji sayesinde tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.

VR gözlük deneyimin ardından yine Belediye Hizmet Binamızdaki Fuaye Alanına kurulan ve öğrencilere güneş sistemini anlatan planetaryumu ziyaret eden Başkanımız Işık, çocukların heyecanına ortak oldu.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu tür etkinliklerle bilimsel bakış açısıyla tanıştığını ve bunun çok önemli olduğunu belirten Başkanımız Işık, öğrencilerin hem öğrendiği hem de eğlendiği bu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.