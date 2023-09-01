Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Zafer Ultra Maratonu sınırları aşarak sanal platformda küresel bir deneyime dönüştü. 26 binden fazla kilometrenin koşulduğu Zafer Ultra Maratonu’na birçok ülkeden sporcular ve Ata’mızı ve milli mücadelenin kahramanlarını anmak isteyen vatandaşlar katıldı.İSTANBUL )İGFA) - Almanya, İtalya, ABD, Avustralya, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, KKTC, Filistin, Hindistan, Montenegro, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere,Saraybosna, Makedonya ve Kanada gibi farklı ülkelerden kayıt olan sporcular ve vatandaşlar koşuya katılım göstererek tek yürek atalarımızın yolunda buluştu.

Koşucular dünya neresinde olursa olsun, zaferin izini sürerek, diledikleri mesafeyi koşup, zafer yolunu ve zafer ateşini temsil eden bu adımları uygulama yardımıyla kaydedip Nef Vakfı sistemine yükledi. Böylece dünyanın her noktasından koşucular Zafer Ultra Maratonu’na anlam dolu bir katkı sağladı.

Geçtiğimiz yılın zafer rotası olan Afyon-İzmir rotası, bu yıl da aynı heyecanla sanal ortam üzerinde devam etti. Yaklaşık 295 km'lik bu eşsiz rota, koşucuların yüklediği kilometrelerle adım adım tamamlandı. Her adım, zaferin sembolüne bir tuğla daha ekledi.

Bununlabirlikte Nef Vakfı, Büyük Taarruz’un 101. Sene önce Gazi Mustafa Kemal’inkomutasındabaşladığıtopraklarda, Afyonkarahisar Stadyumu’nda100. Yıl 100 km Anı Koşusu düzenledi. Dünyada böyle bir rotada düzenlenen ilk bayrak koşusu olan yarışa, milli mücadelemizi kadın, erkek demeden omuz omuza kazanan milli kahramanlarımızı anmak içinkadınkoşucular da katıldı. 18 farklı takımın katıldığı koşu bu birlik ve beraberlik duygusunu gözler önüne serdi.