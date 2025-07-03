Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sanart BUSADER, tarihin en ikonik kadın karakterinden biri olan Frida Kahlo konseptli 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Altın Ceylan'ın Teras Salon'da, ‘Sanat Çocuk İçindir’ projesi yararına düzenlenen 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' etkinliğine BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa BUSADER Başkanı Dr. Fatma Akalp ve üyeleri, Lions ve Inner Wheel başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve Sanart BUSADER üye ve konukları katıldı.

SANART BUSADER Kurucu Başkanı Sinem Uğurgün yaptığı açılış konuşmasında sanat içerikli konsept gecelerin süreceğini belirterek; “Daha önce düzenlediğimiz Senfoni ve Kabare geceleri çok ilgi gördü. Katılımcılarımıza farklı konseptlerde özel anlar yaşatmayı, onları dünya çapında sanat dolu bir gezintiye çıkarmayı önemsiyoruz. Bu kez konsept olarak zamansız, renkli, ikonik tarzı, sanata olan tutkusu ve tarihin en güçlü kadın portrelerinden biri olması sebebiyle Frida’yı seçtik, onun tarzının, yazın renkli, cıvıl cıvıl haliyle bütünleşeceğini düşündük. Bu gecemiz, geçtiğimiz dönem pilot okulumuzda başlayan ve dönem boyunca devam eden, çocuklarımızı sanatla buluşturduğumuz, gelecek dönem daha geniş çaplı yürütmeyi planladığımız ‘Sanat Çocuk İçindir’ projemiz yararına gerçekleşti. Bu proje ile geçtiğimiz eğitim döneminde, pilot uygulama alanımız olan Sönmez İlkokulu’nda 1000’den fazla çocuğumuzu müzik, resim, tiyatro gibi birçok sanat dalındaki atölyelerimizle buluşturduk, onların olumlu tepkilerini görmekten çok mutlu olduk. Ülkemizin geleceğinin inşasında sanatın payını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Gece boyunca Meksika müziklerinden seçkilerin çalındığı ve Meksika mutfağından lezzetlerin sunulduğu programda Frida köşesi misafirlerin ilgisini çekti. Müzik ve dans gösterileriyle devam eden etkinlikte misafirler gönüllerince eğlendiler.