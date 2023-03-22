Gençler 30 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek. İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede çalışmalarına devam ederken, Kocaeli'ye göç etmek durumunda kalan depremzede ailelere de destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sanat Akademisi depremzede ailelerin 8-18 yaş arası çocukları için müzik eğitimi verecek.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümünden eğitim almak isteyen çocuklar ve gençler 30 Mart tarihine kadar https://bit.ly/3YJnomA adresinden başvuru formunu doldurabilir veya Mehmet Alipaşa Mahallesi Kışla Sokak No:11’de bulunan İzmit Sanat Akademisi’nde yüz yüze başvuru gerçekleştirebilir.