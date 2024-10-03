İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü’nde 2024-2025 sezonu için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 18 Ekim tarihine kadar Sanat Akademisi’nde yüz yüze gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonu ile kentin yetenekli gençlerini keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Tiyatro Bölümü 2024-2025 sezonu başlıyor. Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için başvurular 18 Ekim tarihine kadar Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak’ta bulunan Sanat Akademisi’ne yapılabilecek.

SEÇMELER 20 EKİM’DE YAPILACAK

Başvurular, 1 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi teslim edilerek yapılacak. Çocuk adaylar için ise aile fertlerinden biri başvuru gerçekleştirebilecek. Tiyatro Bölümü için seçmeler 20 Ekim Pazar günü Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde gerçekleşecek. Adaylara eğitmenler tarafından belirlenen monologlar verilerek sahnelemeleri istenecek. İzmit Belediyesi, tüm tiyatro severleri Sanat Akademisi ailesine davet ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0262 322 19 99 numaralı telefondan bilgi alabilir.