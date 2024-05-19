Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtığı ve geçmişi milattan önce 200’lü yıllara uzanan Zindankapı, Güncel Sanat Galerisi olarak önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursalı sanatseverleri konsept sergilerle buluşturan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla sanatçı Garip Ay’ın ‘Ebru mapping’ gösterisine ev sahipliği yaptı. Garip Ay tarafından su üzerinde yapılan ebru çalışması, mapping teknolojisi kullanılarak tarihi surlara yansıtıldı. İzleyenlere görsel şölenin yaşatıldığı gecede, ebru sanatı ile haritalama teknolojisi birleştirilerek geçmiş ile şimdiki zaman, gelenek ile yenilik arasında bir köprü oluşturuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şafak Baba Pala'nın da yer aldığı törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, tüm konukların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Tarihi bir yapının içerisinde unutulmaz bir çalışmayı izlediklerini söyleyen Mehmet Yıldız, “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptık. Bu mekan milattan önce ikinci yüzyılda Bitinya Krallığı’ndan başlayıp Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu ve günümüze kadar ulaşmış tarihi bir yapıdır. Aslında bir kültür kaynaşmasının yaşandığı mekandır. Zindankapı’nın ortaya çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dijital sergi alanlarından mapping salonlarına kadar bir çok mekanı bünyesinde barındırmaktadır. Bursa da tarihiyle, kültürüyle önemli bir kenttir. Kışı ayrı, yazı ayrı, ilkbaharı ayrı, sonbaharı ayrı güzeldir. Bu kenti mutlaka dışa açmamız gerekiyor. Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri olarak hep birlikte Bursa’nın değerini yukarıya taşımalıyız. Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Sanatçı Garip Ay ise Bursa’da bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Ebru sanatının izlenebilir olduğu göstermek adına birçok çalışma yaptığını belirten Ay, “Yurt dışında da bu konuda çalışmalar yaptım. Bursa’daki sergiyle bu pratiği daha ileriye götürme fırsat buldum. Umarım beğenirsiniz” diye konuştu.