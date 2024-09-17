Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren için anma gecesi düzenliyor.BURSA (İGFA) - smangazi Belediyesi, ünlü sanatçı Zeki Müren’i vefatının 28’inci yılında unutmadı. Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı ve yorumcu Zeki Müren için 19 Eylül Perşembe günü anma programı düzenlenecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında’ adlı anma programı saat 20.30’da başlayacak. Anma gecesinde, Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, anlatacağı masallar ve anıları ile geceye katılanlara duygu yoğunluğu yaşatacak. Şef/solist Turgay Kızıltuğ ise Sanat Güneşi Zeki Müren’in birbirinden güzel eserlerini seslendirecek.

Ücretsiz olan ‘Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında’ adlı anma programına tüm sanatseverler davetlidir.