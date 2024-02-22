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Beyin kanaması dolayısıyla bir ay önce uygulanan girişimsel işlemin ve yoğun bakım tedavisinin ardından hasta odasına alınan sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu ile ilgili doktorlarından açıklama yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Hasta odasında tedavisi süren sanatçı Settar Tanrıöğen'in komplikasyon riski ortadan kalktığını ifade edildi.

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, hasta durumuyla ilgili verdiği bilgide, Settar Tanrıöğen’in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edeceğini belirterek, "Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen’in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.