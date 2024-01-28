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Sanatçı Settar Tanrıöğen’in yoğun bakım servisinde devam eden tedavi süreci İstanbul Ataşehir Hastanesi'nde sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Settar Tanrıöğen’in yoğun bakım servisinde devam eden tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, hastanın bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı yaşadığını belirtti.

Cuma akşamı yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanamasının saptandığına dikkati çeken Çakmakçı, "Bu tanı üzerine Acıbadem Ataşehir Hastanemize sevk edilen hastamız, Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk liderliğindeki Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve anestezi uzmanı Doç. Dr. Nurcan Kızılcık tarafından işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen’in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.