Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle başlatılan ve 2. döneminde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların eser üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan SaDe’den (Sanatçı Destek Fonu) yararlanacak sanatçılar belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Mercedes-Benz Türk’ün desteğiyle hayata geçirilen ve ikinci dönemine özel olarak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların katılımına açık olan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) kapsamında desteklenecek sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya olarak belirlendi. Mercedes-Benz Türk’ün bu yıla özel olarak katkısını genişletme kararı sonucunda destek sağlanacak sanatçı sayısı 5'ten 6'ya çıkarıldı.

Görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan ve bu yıla özel olarak yalnızca depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açılan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) yoğun ilgi gördü. Programa görsel sanatların resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri alanlarında üretim yapan 84 sanatçı başvurdu.

Program kapsamında, belirlenen 6 sanatçıya tasarı aşamasındaki projelerine katkı sunmak amacıyla 5.000’er avro destek sağlanacak. Sanatçılar, üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri için alanlarında uzman mentörlerle çalışma imkânı bulurken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.

Fona başvuran sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, çizim ve baskı gibi farklı sanat dalları, biçim ve tekniklerle oluşturdukları tasarı halindeki projelerini, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’dan oluşan jüri değerlendirdi.