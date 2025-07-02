Muğla'da Dalaman Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dalaman 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı başladı.MUĞLA (İGFA) - “Kültür ve sanatın rengi Dalaman’da atıyor, barışın renkleri Dalaman’da buluşuyor” sloganıyla Dalaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı, Şehit Mehmetçik Parkı Halkevi’nde başladı. 8 farklı ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ressamların yer aldığı çalıştayın açılışına Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Çalıştayın küratörlüğünü üstlenen sanatçı Ayfer Öztürk yaptı. Öztürk, etkinliğin halklar arasında kardeşlik köprüsü kurduğunu vurgulayarak, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a ve katılımcı sanatçılara teşekkür etti. Öztürk, bu yıl üçüncüsü düzenlenen çalıştayın, Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası platforma taşıma hedefiyle önem taşıdığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI DURMUŞ; “DALAMAN, SANATLA NEFES ALAN BİR KENTTİR”

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, konuşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatarak şunları söyledi: “Dalaman’ı sadece yollarla, binalarla değil; kültürle, sanatla, insanla büyüten bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve gelirken söz verdik: “12 ay, 12 etkinlik” dedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana tam 22 kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirdik. Bu da gösteriyor ki; Dalaman artık sadece bir tatil, tarım ya da ulaşım kenti değil, aynı zamanda sanatla nefes alan bir kenttir.

Bugün burada, Dalaman Belediyesi olarak düzenlediğimiz 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayını sizlerle birlikte başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 farklı ülkeden değerli sanatçılarımızla bir sanat şölenine ev sahipliği yapıyoruz. Bu özel çalıştayın küratörlüğünü üstlenen değerli sanat insanı Ayfer Öztürk başta olmak üzere, emeği geçen tüm sanatçılarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve sanatsever halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gücüyle, kardeşliğin, barışın ve estetiğin diliyle Dalaman’ı buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki: Sanat bir kentin ruhudur.”

Açılış programı kapsamında İranlı ressam Alireza Ghoojari, müzik ve halk dansları eşliğinde “Barışın Ritimleri” adlı canlı resim performansı gerçekleştirdi. Ardından Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve uluslararası sanatçılar, esere kendi fırça dokunuşlarını ekleyerek ortak bir tablo ortaya çıkardı. Tablo tamamlandığında günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Açılışın ardından, 8 farklı ülkeden sanatçıların eserlerinin yer aldığı resim sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Durmuş, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı. Çalıştay, Ressam Faruk Çelik’in “Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatının Çağdaşlaşma Süreci” konulu söyleşisiyle devam etti.

Etkinlik boyunca açık atölye çalışmaları, söyleşiler ve konferanslar gerçekleştirilecek. Çalıştay, 6 Temmuz Pazar günü düzenlenecek sergiyle sona erecek.