Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı son açık çağrısını Sanatsal Üretim Fonu için yaptı. Söz konusu fona son başvuru tarihi 4 Ekim 2023.ANKARA (İGFA) - Görsel sanatlar alanındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu kapsamında desteklenen başvuru sahiplerine, proje fikirlerini gerçekleştirirken çalışmalarına destek olacak mentorlar eşlik edecek.

Program, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ötesinde geniş bir coğrafyada sanatçıları odağına alıyor.

Sanatsal Üretim Fonu için başvurular başladı ve 4 Ekim 2023, Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecek.