Eğitmen, koleksiyoner, tasarımcı, üretici ve kadın girişimci olan Emekli Öğretmen Seher Ayral, özel tasarım ve butik üretim yöntemleriyle ve el sanatlarının tüm teknikleriyle üretimlerine devam ediyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Seher Ayral, 1989 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli bir kadın girişimci olarak, sanat koleksiyonerliği, tasarımcılığı ve üreticiliği alanlarına yönelmiş. Halen, özel tasarım ve butik üretim yöntemleri ve el sanatlarının tüm teknikleriyle üretimlerine devam ediyor.

Ayral Sanat markası altında faaliyetlerine devam eden Seher Ayral, 2 bin 500’den fazla eserin yer aldığı özel bir koleksiyona sahip.

Dezavantajlı grupların istihdamına yönelik projeler geliştiren Ayral, özgün tasarım ve butik üretim antika eserler, antikadan günümüze uyarlanmış çağdaş eserlerin ve yanı sıra günümüz formlarında üretilmiş eserlerin yer aldığı bir kültürel mirası meraklılarına sunuyor.

Konuğumuz olan Seher Ayral ile birçok önemli konuyu ele aldık. İşte sohbetimizde öne çıkan sorular ve yanıtları...

Seher Hanım, Ayral Sanat’ın misyondan bahseder misiniz?

Öncelikle bize bu fırsatı tanıyan sizlere teşekkür ediyorum. Ayral Sanat, ulusal ve uluslararası el sanatlarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla özgün çalışmalar yürütmektedir. Özel tasarım ve butik üretim yöntemleriyle üretilen benzersiz el sanatları ürünleri, ustalık, gelenek, kültür ve yüksek kaliteyi bir arada sunarak, zanaatkar yöntemlerle ve çok sayıda el sanatları tekniğiyle üretilen eserlerin kalitesini muhafaza etmek ve otantik lezzetin tadını çıkarmanın lüksünü sunmak amacındayız. Aynı zamanda, özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen kız öğrencileri gönüllü olarak eğiterek, meslek sahibi yapmayı ve hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Seher Hanım hem sanata katkı sağlıyorsunuz hem de dezavantajlı gruplara katkı sağlıyorsunuz. Aslında diğer kuruluşlardan da farklı ilerliyorsunuz. Bunu mesleği yaşatma çabanızla ve insanları bu alanda eğiterek gösteriyorsunuz. Ülkemizi katma değer kattığınız da bir gerçek. Bu çabalarınız için size teşekkür ediyoruz. Ayral Sanat önemli bir vizyonu ülkemize sunmaktadır. Bu konuda neler dersiniz?

Ayral Sanat olarak el sanatları alanında lider bir girişim olarak, yaptığı çalışmalarla, insanların hayatlarına dokunarak, Türkiye’de ve dünyada el sanatlarının tanınırlığını ve değerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla, üretim, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi sürdürürken, eserlerimizi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak ve satışını yapmak suretiyle el sanatlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Ayrıca, maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen kız öğrencilerin eğitimine ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmayı, eğitim ve ekonomiye katkıda bulunmayı sürdürmeyi görev edinmekteyiz.

Seher Hanım Ayral Sanat’ın Türkiye’de ve Dünya’da el sanatlarının tanınırlığını ve değerlerinin artırılmasını hedeflediğinizi belirttiniz. Bu alanda birçok çalışmayı da yapmaktasınız. Burada sizi insanlık adına tebrik ediyoruz. Seher Hanım, Ayral Sanat’ın insanlığa dokunan başka çalışmaları da var mıdır?

Misyonumuz ve vizyonumuzda belirtmiş olduğumuz gibi, AYRAL SANAT olarak el sanatlarının gelecek nesillere aktarılırken, korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla özgün çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar arasında, sandıklarda bekleyen, kaderine terk edilmiş, unutulmuş, günümüze uygun olmadığı düşünülerek kullanılmayan ve çok değerli olduğu halde sahip olduğu değeri ne yazık ki katma değer olarak yansıtamayan eserleri gün yüzüne çıkartarak, kadınların çalışma hayatına bir değer yaratmayı amaçlayan bir Sosyal Sorumluluk Projemiz bulunmaktadır. 'Sandığımda Gelecek Var Projesi' kapsamında, kadınların el becerilerini kullanarak ürettikleri eserleri pazarlayarak gelir elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu sayede, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olurken, aynı zamanda el sanatlarının değerinin yine kadınlar aracılığıyla yeniden keşfedilmesine ve tanınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.