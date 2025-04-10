TÜİK, Şubat 2025 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,9 azalırken, aylık bazda ise yüzde 1,6 düşüş gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre sanayi üretiminde genel bir daralma olduğunu ortaya koyarken, elektrik ve gaz sektöründeki artış dikkat çekti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 Şubat’ında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 geriledi.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 8,5 artış kaydetti.

Şubat 2025’te, bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 düşüş gösterdi. Buna karşılık, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi yüzde 3,5 yükseldi.