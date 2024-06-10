Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.