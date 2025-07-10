Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık yüzde 10,0, imalat sanayi yüzde 4,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 4,7 oranında yükseldi.

Sanayi üretiminde aylık bazda da dikkat çekici bir ivme kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks değerlerine göre, Mayıs ayında toplam sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarken; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 5,3, imalat sanayi yüzde 3,2 oranında arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise sabit kaldı.