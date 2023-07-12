TÜİK'in yeni açıkladığı istatistiki verilere göre sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 0,2 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin 'Sanayi Üretim Endeksi' sonuçlarını açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörlerine ait üretim verilerine göre, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.