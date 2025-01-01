Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan otomotiv ürünlerine yönelik 4 ayrı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikler arasında yer alan gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin yönetmelikle sürücüye görsel, işitsel, dokunsal uyarılara ilişkin teknik gereklilerin de detayları belli oldu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalarla, vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ve AB mevzuatına uyum amaçlandı.

Araçların yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin test prosedürlerinin belirlendiği yönetmelik kapsamında çevresel koşullar dikkate alınarak çalıştırılacak sistemde, sürücünün dikkat dağınıklığı (bakış noktaları) izlenecek, gerekli durumlarda sürücüye görsel, işitsel, dokunsal uyarılar verilecek.

Söz konusu Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz:

–– Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2023/2590) –– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2020/683)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2022/545)