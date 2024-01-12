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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte KKTC’nin caddelerinde Togg turu yaptı.ANKARA (İGFA) - Bilim Lefkoşa’da faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC’de, Türkiye’de hayata geçirdikleri tüm milli teknoloji hamlesi programlarını adım adım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulundu. Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte “Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkındaki Anlaşma”yı imza altına aldı. Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını belirten Kacır, "Finansal destek sağladığımız OSB'lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına tabi şirketlerin KKTC'de gerçekleştireceği sanayi yatırımlarını kolaylaştırıyoruz." dedi.

Türkiye'nin son 21 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Kacır, dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edildiğini aktardı. Bugün Türkiye'nin 101 teknoparkında, 10 binin üzerinde girişim ile teknoloji geliştirme yolculuğunun sürdüğünü kaydeden Kacır, “1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte, 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusu ile hareket ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin artık, sanayisi, üretim kapasitesi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve üç kıtayı birleştiren stratejik konumu ile küresel bir teknoloji ve üretim üssü olduğunu kaydeden Kacır, “Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken, bugün İnsansız Hava Aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda.” ifadelerini kullandı.