Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nın ilki Konya'da gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Vodafone Business ve Akbank ana sponsorluğu ile Netoloji platin sponsorluğunda, Impacta partnerliğinde Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nın ilki Konya'da düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nın ilki 27 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirildi. Bu yıl altı ilde gerçekleştirilmesi planan etkinlik serisinin ilkinde, organize sanayi bölgelerinde bulunan işletmelerin dijital dönüşüm konusundaki bilgi seviyeleri ve farkındalıklarını artırarak, dijital dönüşüm süreçlerini daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak adına hedefler değerlendirildi.

Bankacılık, yazılım ve teknoloji dünyasından üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen konuşma ve panellerde, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine değer katacak bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Impacta Kurucu Ortağı Başar Ceylan, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile OSBÜK ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü yaptı.

KÜTÜKCÜ'DEN SANAYİCİLERE DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nda konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ülke genelinde 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu söyledi. Kütükcü, konuşmasında dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm vurgusu yaparak, sanayicilere dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu: “Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm geleceğin sanayi politikasıdır. Tüm sanayicilerimize hem dijital dönüşüme hem de yeşil dönüşüme hızla hazırlanmaları çağrısında bulunuyorum. Bu sürece ne kadar hızlı adapte olabilirsek, o kadar rekabetçi oluruz”

OSBÜK olarak bu dönüşüm sürecinde her zaman sanayicilerin yanında olacaklarını kaydeden Kütükcü, OSBÜKbulut, OSBÜK Enerji İzleme Sistemi, OSB'lerde Dijital Dönüşüm Programı gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.