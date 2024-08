Son dönemlerde, sanayideki esnafın yaşadığı sıkıntılar, müşterilere verilen hizmetlerin fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Küçük Sanayi'de esnaflık yapan kaporta ustası Uğur Can Ercan, sektörün iç yüzünü gözler önüne serdi.BURSA (İGFA) - Sanayi sitelerinde kaporta ve mekanik tamir hizmetleri, Türkiye'de her zaman yoğun bir talep görmüştür. Ancak son dönemde, sanayideki esnafın yaşadığı sıkıntılar fiyatları ciddi şekilde etkiliyor. Kaporta ustası Uğur Can Ercan'ın aktardığı bilgiler, bu sektörün iç yüzünü gözler önüne seriyor.

FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

Kaporta tamiri için gelen hasar taleplerinde en küçük tamiratların bile 10-15 bin TL'den başladığını söyleyen Uğur Can Ercan, eskisi gibi ağır hasarlı kazaların artık pek gelmediğini, tamiratların genellikle çamurluk veya kaput düzeltme gibi daha basit işlemlerden oluştuğunu belirtti. Ercan, "Bu basit işlemler dahi cep yakıyor. Müşterilerin en büyük şikayetlerinden biri, sanayideki ücretlerin sürekli artması." şeklinde konuştu.

Ercan, fiyat artışlarının temel nedenini ise işletme giderlerine bağlıyor. Sanayide ücretlerin pahalı olduğunu ve müşterilerin de bu durumlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Ercan, "Bunun sebebi genel olarak işletme giderlerinin artması. Gerçekten de, sanayideki dükkan kiraları ve malzeme maliyetleri, son yıllarda önemli ölçüde yükselmiş durumda. Küçük Sanayi ile Otosansit gibi sanayi siteleri arasında kira farkları uçuruma dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı. Ercan, bu farkın işçiliğe ve tamirat fiyatlarına da doğrudan yansıdığını ifade etti.

"ESNAFIN EN BÜYÜK SORUNU KİRA VE GİDERLER"

Esnafın en büyük sorunlarından birisinin dükkan kiraları ve diğer giderler olduğuna da değinen Ercan, "Otosansit'te dükkan kiraları 20 bin TL civarındayken, Küçük Sanayi'de ise bu rakam 50 bin TL'yi bulabiliyor. Bu durum, küçük işletmelerin büyük sanayi sitelerinde ayakta kalmasını zorlaştırıyor ve maliyetleri yükseltiyor." şeklinde konuştu.

"KALİFİYELİ ELEMAN EKSİKLİĞİ TÜM SANAYİNİN SORUNU"

Sanayide bir diğer önemli sorun ise kalifiye eleman eksikliği olduğunu dile getiren Uğur Can Ercan, "Eskisi gibi nitelikli eleman bulmak zor. Bir diğer sorun, eleman eksikliği ve kalifiye personel yetiştirilememesi" dedi. Sektörde yetişmiş ustaların sayısının hızla azaldığını belirten Ercan, bu durumun kaliteli hizmet sunumunu zorlaştırırken bir yandan da uzun vadede sanayi sitelerinin geleceğini de tehdit ettiğini belirtti.

Sektördeki gidişatın 15 yıl içinde sanayi sisteminde tamamen değişikliklere yol açacağını belirten Ercan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bundan 15 sene sonra herkes kendi işini yapacak, resmen Avrupa gibi herkes kendi işini kendi görecek, sanayi sistemi kalmayacak. Bu öngörü, sektörde ciddi bir dönüşümün de habercisi olarak görünüyor. Sanayi sitelerinde kaporta ve mekanik tamir hizmetleri veren esnaf, yüksek giderler ve kalifiye eleman eksikliği nedeniyle zor günler yaşıyor. Fiyatlardaki artışlar müşterileri rahatsız ederken, esnaf da kira ve diğer işletme giderleri altında eziliyor."