Türkiye’nin sektör odaklı dijital organize sanayi bölgesi sanayiplatformu.com fark yaratan hizmetleriyle, bölgenin ve sektörünün en büyük uluslararası sanayi etkinliği olan WIN EURASIA Fuarı’na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Makine imalatı, talaşlı imalat ve diğer işçilikler, malzeme ve hırdavat sektörleri kapsamında organize sanayi bölgesini dijital alana taşıyarak sektörün tüm paydaşları için dijital bir buluşma noktası sağlayan sanayiplatformu.com, devrim yaratan sistemini WIN EURASIA Fuarı’nda anlatarak yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu.

Dijital bir platform olarak, üye firmalarla fuarda yüz yüze görüşmenin çok kıymetli olduğunun altını çizen sanayiplatformu.com Kurucusu Lale Yumrukçal, fuara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan bu organizasyonda gerek üye firmalarımız gerekse sektörün önemli temsilcileriyle bir araya gelmek, yeni iş fırsatları için oldukça önemliydi. Birebir yaptığımız görüşmeler hem güven tazelemek hem de iş birliğimizi daha da geliştirmek adına büyük bir fırsat oldu. En önemlisi de bu fuar sayesinde bir kez daha şirketlere, sanayiplatformu.com’un dijital görünürlük ve bilinirlik kazanmak, iş bağlantıları kurmak ve günümüzün rekabetçi ticaret ortamında sürdürülebilir olmak için sağladığı avantajları anlatma imkânı elde ettik. Bizimle çalışmak isteyen birçok firma, standımıza gelerek sistemimize üye oldu, çalışmalarımız hakkında bilgi edindi.”

SATIN ALMA SÜRECİNİ HIZLI VE VERİMLİ HALE GETİRİYOR

sanayiplatformu.com’un işletmelerin iç ve dış ticaretlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan yerli ve milli buluşma alanı olduğunu belirten Lale Yumrukçal; “Verimli satın alım yapmak isteyen imalatçı firmalar ve ticaretlerini büyütmek isteyen tedarikçi firmaları bir araya getiren platformumuz, günlerce organize sanayi bölgesi gezerek ya da aradığı ürün için internette arama motorlarında uzun zaman harcayarak en iyi iş ortağını bulma çabasını ortadan kaldırıyor. Birbiriyle ilişkili olan sanayinin dört ana kolundaki firmaları buluşturduğumuz sanayiplatformu.com, tamamen sektörler özelinde uzman hizmet sunuyor” dedi