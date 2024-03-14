14 yıldır Bursa'da hizmet veren Sumetal Hadde ve Döküm Alüminyum, metal ve mühendislik plastikleri konusunda 'İnovatif Tedarik' anlayışıyla hizmet veriyor.BURSA (İGFA) - Farklı sektörlerdeki 30 yıllık üretim deneyimi sayesinde malzeme-üretim ilişkisinin farkındalığını ön planda tutarak iş ortaklarına artı değer sağlayan Sumetal Hadde ve Döküm Alüminyum, sektördeki 14. yılında büyümeye devam ediyor.

Tecrübeli ve dinamik bir ekiple firmaların taleplerine en hızlı, güvenilir ve bilimsel yöntemlerle cevap verdiklerini belirten Sumetal Kurucu ortağı Su Ece Sonek Çildem, "Özellikle otomotiv, makine ve savunma sanayiine üretimi zor ve fiyat rekabeti yüksek malzemeler konusunda avantajlı kaynaklar bulan ve iç piyasaya en uygun şekilde tedarik eden firmamız, yüksek teknoloji üretimi hammaddeleri araştırmak, stoklamak ve ebatlandırmak konusunda son derece kabiliyetlidir. Proje süreçlerinde alışılagelmiş ve kullanımı zor olan ürünler yerine daha yüksek mekanik ve kimyasal özellikli alternatifler sunmakta ve üreticilerin proje aşamasında yaşadıkları sorunlara mühendislik yaklaşımı ile çözüm bulmaktayız. İşlenmesi zor, işleme süresi uzun malzemeler yerine yüksek teknoloji ile üretilmiş teknik malzemeler konusunda çözüm odaklı çalışmaya ve iş ortaklarımıza değer katmaya devam edeceğiz" dedi.