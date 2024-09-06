Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (AOSB MYO) ile sanayi paydaşları arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü, Türkiye sanayisine gri yakalı personel yetiştirilmesinde yeni bir dönemi başlatıyor.ANKARA (İGFA) - Başkent Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen törene, üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal katılarak üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti. Mehmet Haberal bu modelin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları vurgulayarak, “İstihdamda anahtar kavram nitelikli insan gücüdür” Dedi.

Katılımcılar arasında Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay'ında yer aldığı Protokol, öğrencilere üç dönem teorik derslerini tamamladıktan sonra, dördüncü dönemi tamamen iş yerinde uygulamalı eğitimle geçirme imkânı sunuyor. Bu işbirliği ile, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedeflenirken, 3+1 modelinin etkinliği de ölçülecek

Törende yaptığı konuşmada Haberal, "Üniversiteler yalnızca bilimsel üretim yapan kurumlar değil, aynı zamanda ülkemizin sanayi ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli insan gücünü yetiştiren yerlerdir. 3+1 eğitim modeli, öğrencilerimizin hem teorik hem de pratik bilgiye hakim olmasını sağlayarak, onları sanayinin ihtiyaç duyduğu gri yakalı personel olarak yetiştirecek,” ifadelerini kullandı. Haberal, bu işbirliğinin tüm sanayi paydaşlarına önemli faydalar sağlayacağını belirtti.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi TUNCAY Üniversite-Sanayi İş birliği ve Türk Sanayisinin Güncel Problemlerine değinerek, üniversitelerin kendilerini piyasa ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyerek sanayi iş birliği doğrultusunda işgücü yetiştirmeleri, piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde iş gücünün iş gücü piyasasına katılmasına katkıda bulunacağına dikkat çekti. Tuncay, iş hayatında kullanamayacakları bilgileri öğrenen ve bu bilgilerle ne yapacaklarını bilemeyen diplomalı işsizler ordusunun azalması gerektiğini söyledi.