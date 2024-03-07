İletişim Başkanlığı, "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" şeklindeki dolandırıcılık mesajları hakkında bilgilendirmede bulundu.ANKARA (İGFA) - Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postaların dolandırıcılık amaçlı olduğunu kaydeden İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmî kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.