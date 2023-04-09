Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Şanlıurfa tarihi yapılarıyla dikkat çekerken Göbeklitepe, Balıklıgöl, Fırat nehri, Halfeti gibi doğal güzellikleri ve gastronomi kenti olma özelliğiyle de öne çıkıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa yılda 5 milyondan fazla turist ağırlarken bunun 1 milyonunu Şanlıurfa’daki otellerde konaklayanlar oluşturuyor. Günübirlik gezi amaçlı gelenlerle birlikte bu sayı 5 milyonu aşıyor.

Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa’ya yurtdışından gelen turist sayısında artış oldu. Şanlıurfa’da konaklayan turist sayısı yılda bir milyonu geçerken günübirlik turist sayısıyla birlikte yıllık 5 milyon kişiyi aşıyor.

Bu bakımdan Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Hem tarihi dokusu, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kadim bir şehir olması Şanlıurfa’yı önemli bir turizm merkezi haline getiriyor.

“ŞANLIURFA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ”

Şanlıurfa’nın turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için mücadele edeceğini ifade eden Astor Turizm Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Fatih As, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandırmak için çalışmalar yapacaklarını söledi.

"Şehrin tarihi dokusunu koruyarak turistik yerlere dönüştürüp, ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bir turistik rota oluşturacağız" diyen As, "Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran gibi tarihi mekanların yanı sıra, tarihi konaklar, camiler, medreseler, hanlar ve çarşıları da turizme kazandıracağız. Bu noktada, yerel yönetimler, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışarak tarihi mekanların restorasyonu ve turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için projeler geliştireceğiz. Halfeti gibi doğal güzellikler turistlerin ilgisini çekecek yerler arasındadır. Bu yerlerin turizme kazandırılması için öncelikle korunması gerekmektedir. Turizm faaliyetleri sırasında doğal yaşamın zarar görmemesi için çevre dostu turizm anlayışının benimsenmesi de önemlidir" diye konuştu.