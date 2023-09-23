Şanlıurfa genelinde asfalt çalışması yaparak vatandaşlara konforlu bir yol hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi tarafından zemin sağlamlaştırma çalışması yapılan Türkmen Çiftçi Caddesinde asfalt serimi tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kent genelinde ve ilçelerde ana arterler, caddeler ve tali yollarda asfalt çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kent genelinde başlatılan asfalt çalışması öncesinde zemin sağlamlaştırma çalışması yapılan yollarda asfalt serimi başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü İlçesine bağlı Türkmen Çiftçi Caddesinde dolgu ve zemin sağlamlaştırma çalışmasının ardından caddeyi asfaltla buluşturdu. Okulların yoğun olduğu bölgede başlatılan çalışma kapsamında asfalt serimi yapıldı.

Vatandaşlar, Türkmen Çiftçi Caddesinde yapılan asfalt çalışmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Kentte vatandaşlara konforlu yol ağı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent geneli ve ilçelerde sıcak asfalt, sathi asfalt ve stabilize yol çalışmasının yanı sıra deforme olan yolları onarma çalışması ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.