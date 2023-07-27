CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, bir vatandaşın belediye önüne kendi özel aracı ile "Kayıp aranıyor, bulanların insaniyet namına haber vermesi rica olunur" pankartı astığı ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı üzerine açıklama yaptı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vatandaşın aylarca ulaşamaması ve bu durumu belirtmek için belediye binası önüne "kayıp aranıyor" pankartı asılmasını gündeme getiren CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, "Eğer bir vatandaş aylarca Büyükşehir Belediyesinde muhatap bulamıyor ve belediye başkanı Beyazgül’e ulaşamıyorsa, kentimizin yerel yöneticileri adına büyük bir ayıp" dedi.

Söz konusu pankartın halkın yerel yönetimlerden beklentilerini gözler önüne serdiğini belirten Karadağ, belediyelerin ve belediye başkanlarının halkın taleplerine kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Karadağ, "Bir vatandaşın, yerel yönetimlerden bir yanıt alabilmek adına bu denli bir adım atması, ne yazık ki yerel yöneticilerimizin vatandaşla iletişim konusundaki başarısızlığını göstermektedir." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve yerel yönetimlere bu durumu düzeltmeleri konusunda çağrıda bulunan Karadağ, "Bir belediye başkanı, halkın hizmetkarı olmalı ve her zaman vatandaşın taleplerine kulak vermeli. Halk sizden sadece, yapmadığınız hizmeti bekliyor." dedi.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, tüm yerel yönetimlere halkla daha etkin bir iletişim kurmaları ve hizmetlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmeleri için çağrıda bulundu.