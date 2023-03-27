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Yakalanan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" çerçevesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 2 paket halinde toplam 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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