İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanlık yapan 17 yaşındaki bir kız, 3 Suriyeli tarafından istismar edildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bir vatandaşımızın, 3 Suriyeli tarafından istismar edildiği iddiasına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanlık yapan 17 yaşındaki bir kız, 3 Suriyeli tarafından istismar edildi" iddiası doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaşımızın, "1 kişi tarafından istismara uğradığı" şikayeti üzerine Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma başlatılmıştır. Bölgeyi gören Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtları incelenmiş, iddiaya konu tarih ve saatlerde iddiaları doğrulayan herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Ayrıca yapılan incelemeler ve şahit ifadeleri, şikayetçi olunan şahsın iddia edilen zaman aralığında farklı bir yerde olduğu yönündedir. Yapılan sağlık kontrollerinde de herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Serbest bırakılan şahıs hakkında, soruşturma tamamlanana kadar yurt dışı yasağı konulmuştur" ifadeleri yer aldı.